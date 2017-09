Micale relaciona titulares, mas faz mistério no Atlético-MG

O técnico Rogério Micale optou pelo mistério no Atlético Mineiro. Ele relacionou todos os titulares do time para o jogo contra o Paraná, às 19 horas deste sábado, pela semifinal da Copa da Primeira Liga, mas não garantiu a escalação de todos eles no estádio Independência.

Por outro lado, o zagueiro Felipe Santana, que se recuperou de um edema na coxa, ficou de fora da convocação. O mesmo acontece com Cazares e Otero, que estão com a seleção do Equador nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor; Giovanni; Cleiton;

Laterais: Marcos Rocha, Alex Silva, Fábio Santos e Leonan;

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Bremer e Erazo;

Volantes: Roger Bernardo, Adílson, Elias e Yago;

Meias: Valdívia e Marlone;

Atacantes: Robinho, Luan, Clayton, Pablo, Fred e Rafael Moura.