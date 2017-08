Micale relaciona força máxima para duelo do Atlético-MG com o Corinthians

Preocupado com o confronto com o líder do Brasileirão, o técnico Rogério Micale convocou força máxima para o duelo do Atlético Mineiro contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Ele relacionou 23 jogadores para o confronto válido pela 18ª rodada.

Micale não contará somente com os machucados Fred, Carlos César, Lucas Cândido e Erazo. Sem eles, o treinador deve escalar a equipe titular com Victor; Marcos Rocha, Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos; Adilson, Rafael Carioca, Elias (Gustavo Blanco) e Cazares; Robinho (Pablo) e Rafael Moura.

LEIA TAMBÉM: Jovem geração da Alemanha enfrenta o México para levar o país a mais uma final

“Vamos buscar o resultado a todo instante. Em um jogo difícil como esse, ser eficiente é o mais importante. Temos que respeitar a equipe do Corinthians, mas não fugir das nossas características e da maneira como a gente gosta de jogar. Competir a partida e disputar com muita intensidade para a equipe do Corinthians não ter conforto nesse jogo”, avisou o capitão Leonardo Silva.