Micale reconhece ‘frustração’ com gol sofrido no fim e derrota do Atlético-MG

O técnico Rogério Micale não escondeu a frustração com a derrota do Atlético Mineiro, na noite de segunda-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Fluminense sacramentou a vitória, por 2 a 1, com gol aos 42 minutos do segundo tempo. Na avaliação do treinador atleticano, o empate seria o resultado mais justo.

“A frustração é imensa. Poderíamos sair com o empate, seria justo, pelo que as equipes fizeram. Um primeiro tempo bom do Fluminense e o segundo muito bom nosso. Seria o mais adequado. Futebol não tem justiça. Existe quem aproveita melhor as oportunidades que aparecem”, lamentou o treinador.

Micale admitiu que o Flu foi superior na etapa inicial, quando abriu 1 a 0. “Tivemos algumas dificuldades no primeiro tempo, principalmente no lado direito, com o Lucas chegando muito na linha de fundo. O Victor fez algumas boas defesas. Corrigimos isso no intervalo. A gente precisava de uma qualidade um pouco melhor no início da construção das jogadas, por isso optamos pelo Valdívia, com o Elias ao lado do Yago”, comentou.