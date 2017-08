Micale poupa sete jogadores e escala Robinho e Fred no Atlético-MG

O Atlético Mineiro vai enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, sem sete jogadores que estão sendo titulares nos últimos compromissos do time, mas com uma dupla de ataque formada por dois jogadores renomados: Robinho e Fred.

A confirmação da escalação de um time misto, mas com um ataque de estrelas foi dada pelo técnico Rogério Micale na atividade desta terça-feira na Cidade do Galo. E o treinador optou por nem levar o goleiro Victor, o zagueiro Leonardo Silva, o lateral Fábio Santos, os volantes Elias e Adílson e os atacantes Luan e Rafael Moura para Porto Alegre. Eles vão ficar em Belo Horizonte treinando com o preparador físico Carlinhos Neves após recomendação da fisiologia para que não enfrentassem o Inter.

Assim, dos jogadores considerados titulares, Micale vai escalar apenas o lateral Marcos Rocha, o zagueiro Gabriel, que vinha desfalcando o time após sofrer uma pancada nas costas, o meia Valdívia, que vai reencontrar o seu último clube e ao qual ainda está vinculado.