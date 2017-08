Micale pede cautela após queda do Atlético-MG: ‘Sem terra arrasada’

O técnico Rogério Micale adotou uma postura cautelosa após a eliminação do Atlético Mineiro na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, ele pediu que o clube não viva um clima de “terra arrasada” em razão do empate sem gols com o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no Mineirão. O time boliviano avançou porque venceu o jogo de ida por 1 a 0.

“Temos que saber passar por esse momento, sem terra arrasada”, pediu o treinador, que substituiu Roger Machado no fim do mês passado. Machado foi demitido em razão dos resultados irregulares da equipe na temporada, com queda na Copa do Brasil, apesar do título estadual.

Micale fora contratado para tentar recuperar o time no decorrer desta Libertadores. Mas não evitou a eliminação nas oitavas de final. “Fizemos uma partida em que dominamos o tempo todo, mas não conseguimos o gol. É um momento difícil, desclassificação em um torneio importante, mas temos que reestruturar o mais rápido possível para nos recuperar no Brasileiro”, declarou.