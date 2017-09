Micale enaltece domínio do Atlético-MG e reforça foco na Primeira Liga

O técnico Rogério Micale aprovou o desempenho do Atlético Mineiro na vitória sobre o Paraná neste sábado, por 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte, que garantiu a equipe na decisão da Copa da Primeira Liga, e reforçou que o clube está focado na competição.

Diferentemente das outras grandes equipes, que sempre escalaram um time misto na Primeira Liga, Micale colocou em campo neste sábado os seus titulares. O treinador explicou que considera o torneio importante e, assim, o Atlético Mineiro está focado na busca do título – o adversário da final, que será disputada em 8 de outubro, sai da outra semi entre Cruzeiro e Londrina.

“O mais importante foi a postura da equipe em campo, com um domínio muito bom, principalmente no primeiro tempo. Tentamos várias vezes alguns gols, não conseguimos e, no final, eles pressionaram um pouco, o que é normal. Estou muito feliz e espero ganhar. Independente do adversário, queremos muito esse título”, garantiu Micale.