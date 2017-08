Micale elogia ‘momento mágico’ corintiano e diz que Atlético-MG precisa evoluir

O técnico Rogério Micale reservou boa parte da sua avaliação do desempenho do Atlético Mineiro na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, na noite de quarta-feira, no Mineirão, para elogiar o líder do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou o grande momento do adversário, invicto após 18 jogos na competição, ainda que tenha admitido a necessidade de a sua equipe evoluir, ainda mais como mandante, condição em que foi derrotado nos seus últimos quatro compromissos.

“Vejo que evoluímos em alguns setores, algumas situações, mas precisamos trabalhar, avançar. Quando você pega uma equipe tão sólida como o Corinthians, tem que tomar cuidado, eles ainda não perderam não foi à toa. O problema, talvez, não seja só o Galo. O outro time está vivendo um momento mágico. Temos que ter calma para avaliar. Não podemos trazer mais peso do que vestir a camisa do Galo já traz. Nosso torcedor está acostumado a vencer em casa, brigar na parte de cima da tabela e estamos vivendo um momento de oscilação, isso é claro. É ter tranquilidade, mas houve evoluções. O caminho ainda é longo, precisamos melhorar”, comentou.

Micale também avaliou que o Atlético-MG fez um duelo equilibrado com o Corinthians, mas pecou nas finalizações, o que o impediu de ao menos conquistar um empate no Mineirão, depois voltando a ser vazado no final da partida por Rodriguinho – Jô abriu o placar no primeiro tempo.