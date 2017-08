Micale destaca ‘espírito’ do Atlético-MG e diz que reservas aproveitaram chance

O técnico Rogério Micale ficou bastante satisfeito com a atuação do Atlético-MG na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, quarta-feira, no Beira-Rio. Mais do que o resultado, o comandante alvinegro destacou que os jogadores reservas aproveitaram a oportunidade ao levarem o time mineiro à semifinal da Copa da Primeira Liga.

“Além de disputar uma competição, e é sempre bom ganhar, a gente pôde dar oportunidade àqueles que não vinham tendo tantas chances de jogar. Hoje, foi muito bom por isso. Vi muita gente atuando 90 minutos, a equipe demonstrou individualidades interessantes para a sequência da caminhada e, fazer isso ganhando, é sempre importante porque nos fortalece”, declarou.

Micale considerou que a atitude dos jogadores foi importante para o Atlético-MG deixar a má fase e destacou, em especial, a atuação do goleiro Giovanni. O substituto de Victor foi fundamental para a manutenção do resultado com ótimas defesas, principalmente no segundo tempo.