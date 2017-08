Micale conversa com Fred e Robinho e confirma atacantes no banco do Atlético-MG

As duas principais estrelas do elenco do Atlético Mineiro vão ficar no banco de reservas na partida da próxima segunda-feira contra o Fluminense, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Rogério Micale confirmou que os atacantes Fred e Robinho, ambos tendo no currículo a disputa da Copa do Mundo, não começarão jogando na próxima partida da equipe.

Robinho brilhou pelo clube no ano passado, o seu primeiro no Atlético-MG, mas não conseguiu manter o mesmo rendimento nesta temporada, sendo criticado por suas atuações irregulares. Já Fred é o artilheiro do time em 2017, mas não está com a melhor forma física por causa de uma recente lesão na panturrilha. Diante desse cenário, Micale aproveitou o treinamento desta sexta-feira para ter uma conversa com os atacantes, explicando a situação de ambos no clube.

“São dois pilares do nosso elenco, jogadores de uma qualidade indiscutível. Discordo da cobrança que existe em cima dos dois. Eles não fazem nada sozinhos, eles fazem parte de um elenco, de um grupo, de uma estrutura coletiva em que, para eles poderem se destacar, essa parte coletiva precisa estar funcionando, aí a individualidade aparece. Então, conversamos sobre muitas coisas, questões de jogo, nosso momento. O que posso dizer é que conto muito com o Robinho e o Fred, sei a importância deles e o que representam. Externei isso e eles pontuaram algumas situações comigo também. Independente de treinador e jogador, ali são pessoas, indivíduos que querem o melhor para o grupo”, afirmou.