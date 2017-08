Micale celebra reação do Atlético em casa e reforça meta de vaga na Libertadores

O Atlético Mineiro enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro como mandante. Depois de acumular quatro derrotas consecutivas em casa, para Santos, Bahia, Vasco e Corinthians, o time reagiu ao superar o Flamengo por 2 a 0, no último domingo, no Independência, pela 20ª rodada, o que foi celebrado pelo técnico Rogério Micale.

O treinador destacou em sua entrevista coletiva que o resultado é fundamental para resgatar a confiança do elenco do Atlético-MG, ainda mais apenas alguns dias depois da eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores. Além disso, apontou que melhorar o desempenho como mandante será fundamental para a equipe alcançar o objetivo de conquistar uma vaga na próxima Libertadores através do Brasileirão.

“Vamos estipular metas a cada três jogos e tentar superar, fazendo melhor do que no primeiro turno. Queremos recuperar a autoestima em casa, algo fundamental para pontuarmos melhor. Se conseguirmos manter o rendimento do primeiro turno fora de casa, com certeza estaremos brigando pelo G6”, afirmou.