Micale admite incômodo e cobra resposta do Atlético-MG: ‘Temos que falar menos’

O empate por 0 a 0 com o Jorge Wilstermann na quarta deflagrou uma crise que já estava anunciada no Atlético-MG. Depois do título mineiro, a equipe só decepcionou e antes mesmo da eliminação no torneio sul-americano, já havia demitido o técnico Roger Machado. Para Micale, os resultados recentes devem ser esquecidos o mais rápido possível, em nome de uma reação imediata.

O técnico Rogério Micale concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e falou sobre o péssimo momento do Atlético-MG na temporada. Eliminado da Libertadores pelo frágil Jorge Wilstermann, em pleno Mineirão, e a quatro pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o clube alvinegro tem a necessidade de reagir imediatamente, como o próprio comandante admitiu.

“O que passou não tem como voltar”, comentou. “Os jogadores estão confiantes, querem dar uma resposta. Eles não estão confortáveis com essa situação, ninguém fica confortável. Temos família, filhos na escola e sabemos a pressão que é. Então, não tem ninguém mais interessado em sair desse momento do que nós mesmos.”

O treinador se apega na experiência do elenco para manter a confiança em um fim de ano positivo. “Temos um grupo experiente, maduro, muitos já viveram uma situação como essa. E, o mais importante, temos um grupo qualificado, bom, e que tem totais condições de reverter esse momento que estamos vivendo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Além disso, corrigir algumas situações que possam estar nos atrapalhando.”

O treinador também sabe da necessidade de voltar a vencer em seus domínios, no Independência, onde o Atlético-MG tem sido facilmente superado neste Campeonato Brasileiro. E a primeira chance para dar uma resposta à torcida acontecerá já neste domingo, no duelo diante do Flamengo, justamente na casa alvinegra.

“Estamos iniciando um turno, temos jogos importantes pela frente. Temos que nos fortalecer como grupo e voltar a ganhar em casa. O fator casa sempre foi muito forte no Atlético-MG, então, vamos tentar retomar isso, mas com tranquilidade, organização e um time equilibrado, é isso que esperamos”, comentou.