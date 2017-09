México ganha do Panamá e se torna o quinto país a garantir vaga na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia, teve nesta sexta-feira o seu quinto participante definido. Depois de Brasil, Irã e Japão, além dos próprios russos por serem o país-sede, a seleção do México obteve a sua classificação ao derrotar o Panamá por 1 a 0, no estádio Azteca, na Cidade do México, em jogo pela sétima rodada do hexagonal decisivo das Eliminatórias da Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe).

O gol da classificação da equipe comandada pelo técnico colombiano Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo e Atlético Nacional, foi marcado por Hirving Lozano, aos oito minutos do segundo tempo. Com 17 pontos, o México lidera de forma isolada a tabela de classificação do hexagonal decisivo das Eliminatórias e não pode mais ser alcançado pelo quarto colocado, que irá disputar uma repescagem contra um representante da Ásia – os três primeiros garantem a vaga direta.

LEIA TAMBÉM: Buffon amarga terceiro vice da Liga dos Campeões com a Juventus: 'Desilusão'

Neste momento, Estados Unidos e Honduras estão empatados com oito pontos na terceira e quarta colocações, respectivamente, mas apenas um deles poderá empatar com o México, já que ambos se enfrentarão nesta terça-feira, com mando hondurenho, pela oitava rodada do qualificatório da Concacaf.