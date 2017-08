Mexicano Rafa Márquez é acusado de envolvimento com o narcotráfico

Entre as pessoas sancionadas, além de Rafa Márquez está o cantor Julio Cesar Alvarez Montelongo, conhecido como Julión. “Ambos os homens têm relações de longa data com Flores Hernández, e têm servido como figuras para ele e sua organização de tráfico de drogas e têm ativos em seu nome”, disse o Tesouro norte-americano.

As sanções são, de acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, resultado de uma investigação de vários anos contra uma organização supostamente liderada por Raúl Hernández Flores.

O jogador mexicano Rafa Márquez está na lista de 22 pessoas sancionadas nesta quarta-feira pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por supostas ligações com organização de tráfico de drogas. O zagueiro seria testa de ferro de um narcotraficante mexicano. O órgão norte-americano informou em um comunicado que também foram sancionadas 42 entidades mexicanas, incluindo um clube de futebol e um cassino.

Rafa Márquez, de 38 anos, é o capitão da seleção mexicana e, ao longo da carreira, defendeu clubes como Barcelona, Monaco e New York Red Bulls. Atualmente, ele joga no Atlas de Guadalajara, time da primeira divisão mexicana. O defensor já defendeu o México em quatro edições da Copa do Mundo.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, agências do governo mexicano trabalharam em conjunto, incluindo o Ministério das Finanças do México, para aplicar sanções financeiras.

