Messi se despede de Neymar e deseja sorte: ‘Foi um prazer enorme’

Após Neymar se reunir com os dirigentes do Barcelona e comunicar a sua decisão de deixar o clube, na manhã desta quarta-feira no CT Joan Gamper, onde se encontrou com seus companheiros, o craque Lionel Messi fez questão de se despedir publicamente do brasileiro, em uma publicação no Instagram, rede social para o compartilhamento de fotos.

Messi divulgou um vídeo de retrospectiva, com alguns dos principais momentos que viveu ao lado de Neymar nos quatro anos em que o ex-santista defendeu o Barcelona. Nesse período, os atacantes sempre trocaram elogios públicos e demonstraram grande entrosamento dentro e fora de campo.

LEIA TAMBÉM: Roger entoa discurso e mantém mistério no Botafogo para estreia no Brasileiro