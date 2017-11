Messi renova até 2021 e multa rescisória é fixada em R$ 2,7 bilhões

Por conta da demora entre o anúncio verbal e a formalização, a imprensa espanhola chegou a especular que Messi poderia deixar o Barcelona, o que não aconteceu. O craque argentino está em sua 14ª temporada com a camisa do time catalão e a tendência é que se aposente na Espanha.

Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona) em Nov 25, 2017 às 3:12 PST

Messi chegou ao Barcelona em 2000, com 13 anos, contratado junto ao Newell ‘s Old Boys. Sua estreia no profissional aconteceu quando tinha 16 anos, em 2004, em um amistoso contra o Porto. A primeira partida oficial foi no ano seguinte, contra o Espanyol.

No Barcelona, Messi conquistou todos os títulos possíveis. Coletivamente, foram 5 Copas do Rei, sete Campeonatos Espanhóis, três Ligas dos Campeões e três Mundiais de Clubes, entre outros. Junto com Andrés Iniesta, Messi é o jogador do time catalão que mais levantou taças. São 30 no total.

Individualmente, tem cinco Bolas de Ouro, o prêmio de melhor jogador do mundo. No Barcelona, disputou 602 jogos oficiais e marcou 523 gols. Na atual temporada, já balançou as redes por 16 vezes em 19 jogos. Sua primeira partida de contrato novo deverá ser contra o Valencia, neste domingo, no duelo entre o primeiro e o segundo colocados do Campeonato Espanhol.