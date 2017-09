Messi marca três, Barcelona goleia o Espanyol e mantém 100% de aproveitamento

O resultado levou o time da casa aos nove pontos, na liderança do Campeonato Espanhol com 100% de aproveitamento. O bom início na competição coloca quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que mais cedo empatou por 1 a 1 com o Levante, em pleno estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

A partida também marcou a estreia do jovem Ousmane Dembélé, de 20 anos, contratado pelo Barcelona junto ao Borussia Dortmund para a vaga de Neymar. Com a camisa 11, o francês entrou no segundo tempo e deu a assistência para Luis Suárez marcar o quinto gol da partida.

O Barcelona não tomou conhecimento do Espanyol e goleou o adversário por 5 a 0 neste sábado, no estádio Camp Nou, em Barcelona, no clássico da Catalunha, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. O meia argentino Lionel Messi foi o principal destaque da partida ao marcar os três gols, o primeiro em posição de impedimento. O zagueiro Piqué e o centroavante uruguaio Luis Suárez completaram o placar.

Agora, o Barcelona iniciará preparação para a estreia na Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), receberá a Juventus pela primeira rodada do Grupo D, que conta ainda com Olympiakos e Sporting Lisboa.

Pelo Campeonato Espanhol, a equipe de Messi volta a campo no próximo sábado, quando visitará o Getafe. O Espanyol, atual 15.º colocado na tabela de classificação com apenas um ponto, tentará a reação no próximo dia 18, uma segunda-feira, contra o Celta, em casa.

LEIA TAMBÉM: Adryan é liberado pelo Flamengo e se transfere para time da Suíça

Em campo, o time da casa comandou a partida e saiu à frente do marcador com um gol aos 18 minutos. Rakitic deu belo lançamento para Messi, que estava em posição de impedimento. O camisa 10 dominou, cortou dois marcadores e bateu para as redes.

O Espanyol tentou ir para cima, mas levou um contra-ataque aos 35 minutos e viu o Barcelona ampliar. Messi tentou invadir a área e foi desarmado. Após bate-rebate, a bola sobrou para Jordi Alba, que cruzou rasteiro para o argentino completar de carrinho: 2 a 0.

No segundo tempo, o Barcelona passou a tocar a bola e chegou ao terceiro gol aos 21 minutos. Luis Suárez tabelou com Messi e invadiu a área. A zaga cortou parcialmente e a bola sobrou novamente para os pés de Jordi Alba, que viu o argentino livre no meio da área. Ele bateu colocado e decretou o seu terceiro gol na partida.

Com a vitória assegurada, o técnico Ernesto Valverde aproveitou para promover a estreia do atacante francês Dembélé. O volante Paulinho também entrou no segundo tempo, a 15 minutos do fim. O brasileiro se movimentou bastante e teve uma chance para ampliar o placar. Aos 35, ele recebeu cruzamento de Luis Suárez e desviou de carrinho para fora.

Mas quem fez o quarto gol foi Piqué. Aos 40 minutos, ele aproveitou cobrança de escanteio e marcou de cabeça. O quinto veio com assistência de Dembelé. Em um rápido contra-ataque, o jovem de 20 anos avançou pela direita e cruzou rasteiro na medida para Luis Suárez dar números finais ao clássico da Catalunha.