Messi faz 1º treino e Sampaoli arma Argentina com meia do Independiente

O técnico Jorge Sampaoli realizou nesta terça-feira o primeiro treino da Argentina com o grupo completo para encarar a Itália, sexta-feira, no amistoso em Manchester. Lionel Messi foi um dos últimos a desembarcar na cidade inglesa e já participou da atividade, em que o treinador esboçou a escalação para o confronto.

Messi foi liberado pela comissão técnica para se apresentar nesta terça-feira e, assim, passar com a família o dia dos pais, que na Espanha foi celebrado na segunda. No entanto, o craque será titular normalmente diante da Itália, conforme mostrou a escalação de Sampaoli.

O treinador optou por uma surpresa, pelo menos neste início de preparação. O meia Maximiliano Meza, um dos destaques do título do Independiente na Sul-Americana do ano passado, diante do Flamengo, atuou como titular na linha de três no setor ofensivo do meio de campo.

Assim, Meza larga na frente na disputa de uma vaga para atuar ao lado de Messi e Di María, mas Sampaoli pode mudar a formação. Isso porque o atacante Cristian Pavón, do Boca Juniors, foi um dos últimos a se apresentar à seleção e pode ganhar o lugar do jogador do Independiente.

Se repetir a escalação utilizada no treino desta terça-feira, Sampaoli escalará a Argentina na sexta com: Sergio Romero; Mercado, Fazio, Otamendi e Tagliafico; Lucas Biglia, Paredes, Meza, Di María e Messi; Higuaín. Depois de encarar a Itália, a seleção pega a Espanha, em Madri, terça que vem.