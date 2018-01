Messi brilha, Barça arranca no início e vai às quartas da Copa do Rei com goleada

O Barcelona precisou de somente 30 minutos nesta quinta-feira para atropelar o Celta de Vigo e garantir vaga nas quartas de final da Copa do Rei. No Camp Nou, o time catalão arrancou no início, marcou quatro vezes na primeira hora de partida e garantiu a goleada por 5 a 0.

O resultado foi mais do que suficiente para dar a classificação ao Barça. Afinal, na partida de ida, o time catalão ficou no empate por 1 a 1 fora de casa, em Vigo. Ao contrário daquele jogo, no entanto, desta vez Ernesto Valverde colocou boa parte dos titulares em campo.

LEIA TAMBÉM: Grêmio se acerta com o Boa e contrata 'artilheiro' Thaciano por empréstimo

Se em Vigo Jordi Alba, Messi e Luis Suárez ficaram de fora, desta vez eles definiram a goleada catalã. Messi marcou duas vezes, ambas com assistências de Alba, e devolveu o presente ao lateral pouco depois. Suárez aproveitou o abalo do Celta para também deixar a sua marca. No fim, Rakitic balançou a rede para selar o placar.