Mesmo rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional terá um orçamento da ordem de R$ 332 milhões para o ano que vem. Este é o valor da proposta orçamentária apresentada pela diretoria aos conselheiros na última segunda-feira e que engloba cotas de patrocínios e da transmissão pela TV, bilheterias e venda de jogadores. Como a diretoria está encerrando seu mandato neste ano, o presidente eleito Marcelo Medeiros terá até 31 de março para aprová-lo ou modificar o novo orçamento.

Em valores exatos, o plano orçamentário aponta um faturamento bruto de R$ 332.092,000. Um dos itens de destaque é a previsão de arrecadação com a venda de jogadores. O Internacional projeta arrecadar R$ 60 milhões apenas neste item. Embora tenham declarado que atuariam na Série B, jogadores como Valdívia e Nico López já despertaram o interesse de vários clubes.

LEIA TAMBÉM: Por vaga na Libertadores, Atlético-PR busca vitória no Rio contra o Fluminense

Aos 22 anos, Valdívia viveu boa fase no Internacional, mas não conseguiu se firmar como titular ao longo da temporada. Ele fez quatro gols em 32 jogos. Palmeiras e Santos procuraram o atleta. Já Nico López foi contratado em julho por US$ 11 milhões (R$ 36 milhões à época). O negócio foi viabilizado com o aporte do grupo DIS. Destaque do Nacional, do Uruguai, o atacante não repetiu o bom futebol e só marcou um gol.

A meta com a venda de jogadores em 2016 era receber R$ 56 milhões, mas apenas Jackson e Alisson foram negociados e o total não foi atingido.

No que se refere à arrecadação dos direitos de transmissão, o clube gaúcho aponta uma arrecadação de R$ 115 milhões. Como o contrato em vigor ainda é o antigo, não há redução no valor a ser recebido da Globo da ordem de R$ 60 milhões.

LEIA TAMBÉM: Avaí vence, garante seu retorno à elite e tira Londrina da briga pelo acesso