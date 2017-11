Mesmo com sucesso, base do Palmeiras sofre por espaço no profissional

Apesar do ano histórico nas categorias de base, com a presença em decisões do Campeonato Paulista em cinco categorias, o Palmeiras não tem conseguido emplacar no elenco profissional as revelações produzidas em casa. No Campeonato Brasileiro desta temporada somente três atletas criados no próprio clube tiveram chance de atuar e, ainda assim, por poucos minutos.

Neste sábado o Allianz Parque deve receber 20 mil pessoas para as finais do Estadual sub-11, contra o Santos, e sub-15, contra o São Paulo. O Palmeiras ainda disputa os títulos do Paulista sub-17 e sub-20, fora o da Copa do Brasil sub-17, resultados considerados internamente como reflexo de uma ampla reformulação nas categorias de base da equipe.

Se em 2016 o Palmeiras teve uma revelação da base como craque da equipe, o atacante Gabriel Jesus, o corrente ano está a duas partidas de acabar e não teve participação efetiva de jovens jogadores criados em casa. No Brasileiro somente os volantes Fernando e Gabriel Furtado, mais o atacante Matheus Iacovelli tiveram chance de atuar. A máxima permanência em campo de um deles foi de um tempo.