Mesmo com garotos, Flamengo vence o Volta Redonda na estreia pelo Carioca

Com uma atuação sólida e sem sustos, o Flamengo começou o Campeonato Carioca vencendo. Com os principais jogadores em pré-temporada, a equipe mandou a campo os garotos nesta quarta-feira e derrotou o Volta Redonda por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, casa do adversário. Lucas Silva e Pepê anotaram os gols.

Com o resultado, os flamenguistas assumiram a liderança do Grupo B, com três pontos, enquanto o Volta Redonda ocupa a lanterna. O Flamengo foi o primeiro grande carioca a vencer no Estadual. O Botafogo, que estreou na última terça-feira, empatou com a Portuguesa, por 2 a 2, e o Fluminense perdeu para o Boavista, por 3 a 1, nesta quarta. O Vasco fecha a primeira rodada nesta quinta-feira contra o Bangu.

Com um time recheado de meninos, a grande novidade do Flamengo para a estreia da temporada 2018 estava no banco de reservas. Campeão mundial com o time da Gávea em 1981, Paulo César Carpegiani reestreava no comando da equipe. Ele mandou a campo muito jovens, alguns de apenas 16 anos, como o lateral-esquerdo Ramon. O único “veterano” era o volante Jonas, emprestado para Ponte Preta e Coritiba, nas últimas duas temporadas.