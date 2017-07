Mertesacker vai se aposentar ao fim da temporada e trabalhará na base do Arsenal

Ao ter o seu futuro revelado, Mertesacker também recebeu elogios do técnico Arsène Wenger. “Ele é um ótimo exemplo para os jovens jogadores, um grande pensador sobre o jogo e será uma figura inspiradora para todos conectados com a academia”, afirmou.

Mertesacker, de 32 anos, chegou ao Arsenal em 2011, proveniente do Werder Bremen. E ele se aposentou da seleção nacional após a conquista do título da Copa do Mundo de 2014. Agora está perto de também se afastar dos gramados.

O Arsenal revelou qual será o futuro do zagueiro Per Mertesacker. O clube londrino anunciou nesta sexta-feira que a próxima temporada vai ser a última da carreira do jogador alemão, que depois de abandonar os gramados, vai assumir a gestão das divisões de base da equipe.

Em comunicado oficial, Mertesacker celebrou a oportunidade de seguir ligado ao Arsenal após deixar os gramados. “Este é o início de um novo capítulo emocionante para mim e estou encantado por fazer parte da família Arsenal”, declarou.

Antes disso, porém, Mertesacker quer acabar bem a sua carreira profissional. “Esta temporada vou permanecer totalmente concentrado no meu trabalho com a equipe e estou ansioso para uma bem-sucedida última temporada no campo”, acrescentou. “Depois disso, estarei ansioso para o grande desafio de ajudar a produzir jovens jogadores suficientemente bons para o elenco principal do Arsenal”, concluiu.

LEIA TAMBÉM: Darío Conca treina com bola junto do elenco do Flamengo pela 1ª vez neste ano

Além do Werder Bremen e do Arsenal, Mertesacker também defendeu o Hannover, time onde iniciou a sua carreira. Com longa carreira na seleção, o zagueiro participou das últimas três Copas do Mundo e das edições de 2008 e de 2012 da Eurocopa.