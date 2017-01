Melhor do mundo, Cristiano Ronaldo celebra prêmio: ‘Tinha certeza que venceria’

Pela quarta vez na carreira, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. Nesta segunda-feira, em cerimônia realizada em Zurique, o português do Real Madrid coroou um 2016 praticamente perfeito com o troféu e garantiu que já esperava ser novamente o escolhido.

“Não tinha dúvidas de que venceria. Alguns fizeram campanha contra mim, tanto no futebol como fora. Mas quando se merece, as pessoas reconhecem”, declarou. “O ano de 2016 foi o melhor da minha carreira. Foi um ano magnífico a nível pessoal e esportivo, e nunca esquecerei deste ano.”

LEIA TAMBÉM: Renato fecha treino, mas deve repetir escalação do Grêmio para pegar o Cruzeiro

Em 2016, Cristiano Ronaldo conquistou alguns de seus principais títulos na carreira. Pela segunda vez, levou o Real Madrid ao título da Liga dos Campeões e, posteriormente, do Mundial de Clubes. O auge, no entanto, aconteceu em julho, quando conduziu Portugal ao primeiro título da Eurocopa de sua história.

Mesmo com tantas conquistas e prêmios individuais, Cristiano Ronaldo garante ter motivação para seguir atuando em alto nível. “O que falta ganhar? Não há muito. Mas meu objetivo é continuar no mesmo nível, demonstrar meu nível de sacrifício. Espero continuar assim por muitos anos. Estou motivado, me sinto jovem e temos que pensar que no futebol tudo é possível.”

Para repetir 2008, 2013 e 2014 e ser novamente o melhor do mundo da Fifa, Cristiano Ronaldo contou com 34,5% dos votos, deixando para trás seu principal concorrente, Lionel Messi, que recebeu 26,42%, e o terceiro lugar, Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, que teve 7,53%.

LEIA TAMBÉM: Milan empata sem gols em casa e perde chance de encostar nos líderes na Itália

Por conta do fim da parceria entre a entidade e a revista France Football, que organizavam o Prêmio Bola de Ouro da Fifa até o ano passado, o troféu recebido por Ronaldo este ano é diferente dos três anteriores. “É um troféu muito bonito e muito pesado. É a primeira vez que é entregue e é muito especial ser o primeiro a recebê-lo”, celebrou o português.