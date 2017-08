Melhor da Europa, Ronaldo prevê ‘mesmos desafios de sempre’ com a camisa do Real

Pela segunda vez consecutiva e a terceira na carreira, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da temporada europeia. Nesta quinta-feira, ele recebeu o prêmio em cerimônia realizada pela Uefa em Mônaco, falou sobre o ótimo momento vivido e já projetou os próximos desafios em mais um ano vestindo a camisa do Real Madrid.

“Serão os mesmos objetivos a cada ano, o mesmos desafios de sempre: vencer tudo que for possível com meu clube, com a seleção nacional. Estou muito feliz por estar aqui, e honrado por vencer este troféu novamente. Agradeço a meus companheiros e parabenizo eles também”, declarou o craque.

O ótimo desempenho de Ronaldo deve ser mais uma vez reconhecida no Prêmio Melhor do Mundo da Fifa, para o qual o português é novamente o favorito. Afinal, foi o principal jogador do Real nas conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol de 2016/2017. Para a nova temporada, a meta é manter o grande momento e levá-lo, também, para a seleção portuguesa.