Melhor ataque da Série B, Londrina faz 4 a 1 no Brasil-RS em casa e cola no G4

Melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro com 33 gols marcados, o Londrina ampliou essa marca nesta terça-feira ao bater o Brasil, de Pelotas (RS), por 4 a 1, em partida que abriu a 21.ª rodada, no estádio do Café, em Londrina (PR).

Com o resultado, o time paranaense chegou aos 30 pontos, se aproximando do G4, que começa com o Ceará, quarto colocado com quatro pontos a mais. No entanto, o time cearense ainda joga neste sábado. O Brasil-RS, com 27 pontos, permanece na 12ª posição, mas vê a zona do rebaixamento perigosamente próxima. O Luverdense, primeiro time nela, tem quatro pontos a menos do que a equipe de Pelotas.

O jogo começou movimentado e o Londrina abriu o placar logo aos três minutos. Em contra-ataque, Alisson Safira encontrou Artur livre na área e o atacante soltou a bomba para superar o goleiro Marcelo Pitol. A resposta do Brasil-RS demorou só 13 minutos. Juninho cruzou da direita, Lincom tentou finalizar e a bola sobrou para Itaqui completar para o gol e empatar a partida.