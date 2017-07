Meia Marquinho terá joelho operado e desfalcará Fluminense por cerca de 4 meses

O meia Marquinho, do Fluminense, será submetido a uma cirurgia no joelho direito para solucionar definitivamente uma tendinite patelar, problema que o departamento médico do clube carioca vinha buscando eliminar por meio de um tratamento conservador. Entretanto, devido às constantes dores, optou-se pelo procedimento cirúrgico.

Curiosamente, Marquinho completou 31 anos de idade nesta segunda-feira, data do anúncio da cirurgia que deverá afastá-lo dos gramados por cerca de quatro meses, de acordo com a previsão inicial divulgada no comunicado que o clube emitiu em seu site oficial.

O meio-campista está em sua segunda passagem pelo time tricolor e, em 2009, foi o autor do gol que livrou o Fluminense do rebaixamento no Brasileirão no empate por 1 a 1 com o Coritiba. O resultado provocou a queda da equipe adversária e desencadeou um tumulto nas arquibancadas e no próprio campo do estádio Couto Pereira, palco da partida, que teve o gramado invadido por integrantes de torcidas organizadas do time local.