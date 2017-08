Médico diz que Pratto ficará internado em observação, mas prevê alta na segunda

“Ele foi vítima de um trauma na região da cabeça. Perdeu a consciência por cerca de um minuto, precisamos ter alguns cuidados e fizemos isso. Ele retornou à consciência, no campo estava bem, um pouco letárgico, mas sabia onde estava e me reconheceu. Pusemos o colar cervical e ele foi direto para o hospital”, explicou José Sanches, que comentou que o jogador foi submetido a uma bateria de exames para ter certeza de que não houve qualquer outro problema mais sério com o atleta.

Depois do drama vivido por Lucas Pratto no campo do Allianz Parque durante o clássico diante do Palmeiras, onde chegou a ficar desacordado em campo após sofrer uma joelhada acidental do companheiro Hernanes aos 22 minutos do primeiro tempo, o médico do São Paulo, José Sanches, informou que o jogador está bem, mas terá de passar a noite no hospital em observação após ter sido submetido a exames e até mesmo a uma tomografia.

“Apesar da evolução boa, existe um protocolo a ser seguido. Ele passou por exame neurológico completo e vai permanecer em observação por pelo menos 12 horas. Ele ficará no hospital e amanhã (hoje) depois do almoço será reavaliado e muito provavelmente será liberado para ir para casa”, previu.

No clássico, Pratto foi socorrido de forma urgente e precisou deixar o campo dentro de uma ambulância que entrou no gramado para apanhá-lo. O argentino caiu desacordado no gramado e foram cinco minutos de tensão no estádio palmeirense.

Logo José Sanches chegou e colocou o jogador de lado no campo inicialmente com o objetivo de tentar puxar a sua língua enquanto estava em situação de risco. O médico do Palmeiras, Gustavo Magliocca, também foi ajudar e alguns jogadores correram para abrir caminho entre as placas de publicidade para que a ambulância no estádio pudesse entrar no gramado.

Os jogadores do São Paulo não escondiam o nervosismo e a preocupação com a situação do companheiro. Perto dele, Sidão se ajoelhou e começou a rezar. Outros tentavam um contato visual com o jogador, que continuava deitado e sendo atendido pelos especialistas. Aos poucos Pratto foi recobrando a consciência e os médicos colocaram um colar cervical no atleta, que saiu de maca para a ambulância e foi direto para o hospital.