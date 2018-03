Médico vê boa recuperação e exalta ‘trabalho duro’ do craque

Após ter realizado no último dia 3 de março, em Belo Horizonte (MG), uma operação para correção da fratura no quinto metatarso do pé direito de Neymar, em lesão sofrida durante jogo do Paris Saint-Germain em 25 de fevereiro, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, está satisfeito com a recuperação que vem sendo apresentada pelo atacante.

O jogador realiza tratamento em sua mansão localizada em Mangaratiba (RJ), no litoral fluminense, onde uma grande estrutura foi montada para que ele possa se reabilitar no tempo mais curto possível. E Lasmar exibiu empolgação ao falar sobre algumas das evoluções já apresentadas pelo astro, cujo empenho neste processo também foi exaltado pelo médico. Foto: Lucas Figueiredo / MoWa Press

“No momento tudo corre bem, ele trabalha duro, de forma muito profissional para voltar o mais rápido possível e, sobretudo, sem a mínima sequela ou dor para seus pés e seus apoios”, ressaltou Lasmar, em entrevista ao jornal esportivo francês L’Equipe, publicada nesta quarta-feira.

Por causa da grave lesão sofrida no mês passado, Neymar se tornou desfalque de peso do Brasil para os amistosos contra a Rússia, nesta sexta-feira, em Moscou, e diante da Alemanha, na próxima terça, em Berlim, que servirão de preparação para a Copa do Mundo. O atacante, porém, deve estar à disposição do técnico Tite para os jogos contra Croácia e Áustria nos dias 3 e 10 de junho, respectivamente, que serão os últimos testes antes do Mundial, no qual o time nacional estreará pouco depois, no dia 17, contra a Suíça, na cidade russa de Rostov.

O médico da seleção brasileira, porém, evita estabelecer qualquer prazo mais preciso neste momento para o retorno de Neymar aos gramados. O tempo inicial previsto é de pelo menos dois meses e meio de afastamento, mas Lasmar lembra que apenas em abril, após o atacante ser submetido a novos exames, será possível definir com maior exatidão o período restante de recuperação do atleta.

“Faremos novas radiografias e exames mais detalhados que nos permitirão definir o tempo de afastamento. Temos que esperar para ver como evoluirá a recuperação. Então poderemos estabelecer as etapas seguintes e definir a sua data de retorno aos gramados”, avisou Lasmar ao diário francês.

Na cirurgia no último dia 3, Neymar recebeu o implante de um pino no quinto metatarso do seu pé direito, assim como um enxerto ósseo. Este último tipo de procedimento é visto por especialistas como uma precaução e pode até levar a um aumento no prazo de afastamento dos gramados, mas costuma fazer o corpo reagir mais rápido e serve para consolidar com maior segurança a recuperação do local operado.