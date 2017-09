Mbappé se apresenta e faz o primeiro treino pelo Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé iniciou a sua rotina de jogador do Paris Saint-Germain nesta segunda-feira. Após compor o grupo da seleção francesa que disputou dois jogos válidos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, o jovem atacante, de 18 anos, compareceu ao CT do seu novo clube e fez o primeiro trabalho ao lados dos companheiros do PSG.

O Paris Saint-Germain anunciou Mbappé como reforço na última quinta-feira, quando estava na seleção francesa. E, embora ele já tenha começado a treinar, só vai ser apresentado pelo time em que vai vestir a camisa de número 29 na próxima quarta-feira.

Mbappé foi contratado por empréstimo de um ano pelo PSG junto ao Monaco, mas o clube terá que adquiri-lo após o encerramento do vínculo por um valor não revelado oficialmente, mas estimado em 180 milhões de euros (aproximadamente R$ 673 milhões).