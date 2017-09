Mbappé marca na estreia e PSG goleia lanterna

O Paris Saint-Germain atropelou o lanterna Metz com uma goleada por 5 a 1 nesta sexta-feira, fora de casa, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês após cinco rodadas. O time de Paris lidera a competição com 15 pontos contra 12 do Monaco, o segundo colocado e que tem um jogo a menos – neste sábado visitará o Nice.

O destaque da partida ficou por conta do estreante Mbappé. O jovem de 18 anos demonstrou tranquilidade em seu primeiro jogo pelo Paris Saint-Germain e marcou o segundo gol da equipe. O uruguaio Cavani fez dois e o brasileiro Neymar deixou o dele, com direito a também uma bela assistência para o centroavante. Foto: C. Gavelle / PSG / Divulgação

Lucas entrou no segundo tempo, fez a sua estreia na temporada e sacramentou a goleada ao marcar o quinto gol da equipe. Vale destacar também que o Paris Saint-Germain só começou a passear em campo depois que ficou com um jogador a mais, aos 10 minutos do segundo tempo. Enquanto os times estiveram em igualdades de condições, o último colocado da tabela de classificação ainda sem pontuar dificultou a partida contra o líder.