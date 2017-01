Mayke projeta volta por cima no Cruzeiro e garante: ‘Serei um novo jogador’

Depois de ser um dos destaques do Cruzeiro no bicampeonato brasileiro de 2013 e 2014, Mayke caiu de produção nas últimas duas temporadas. Sofrendo com problemas físicos e com a queda de rendimento, o jogador perdeu espaço no elenco. Por isso, o pensamento para esta temporada é um só: dar a volta por cima e recuperar o prestígio no clube mineiro.

“O ano de 2017 terá um novo Mayke. Será diferente dos anos anteriores, inclusive de 2013 e 2014. Espero, em 2017, ser um Mayke renovado. Trabalhar bastante para conseguir dar alegrias à torcida”, declarou.

LEIA TAMBÉM: Inter acerta com segundo reforço vindo do Juventude: Klaus

Para isso, o jogador prometeu empenho máximo, tanto nos treinos quanto nas partidas. “Nos treinamentos mesmo você tem que dar seu máximo. Não importa se é treino ou jogo, você tem que estar firme pensando no próprio jogo. Vou fazer de tudo para mostrar dentro de campo e trabalhar firme para apresentar bom futebol e, se Deus quiser, dar alegrias ao torcedor este ano. Vou dar meu máximo para dar a volta por cima.”

Com a saída de Lucas, Mayke tem apenas a concorrência de Ezequiel na posição e, por isso, deve ter mais chances como titular. Além de buscar a volta por cima pessoal, o lateral também projeta melhores dias para o Cruzeiro, que vem de dois anos pouco inspirados.

“Fico feliz. Como eu disse, vou fazer de tudo para, este ano, estar bem dentro de campo. Vou tentar ajudar minha equipe a ir em busca de títulos. Quando o jogador tem a torcida ao lado, tudo fica mais fácil. Nossa equipe tem um elenco muito forte. Temos condições de fazer grande temporada e brigar por títulos. Tenho certeza que 2017 será um ano de muitas alegrias para o Cruzeiro”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Menina barrada em estádio por rosto pintado realiza sonho e tem 'convite' de Dudu