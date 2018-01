Maturidade é principal arma do União Barbarense

No plantel, a grande atração é o volante Cláudio Britto. Aos 41 anos, o ídolo unionista decidiu voltar aos gramados depois de quase quatro anos parado. A julgar pela forma física e pelo desempenho nos treinamentos, a idade não parece atrapalhar o desejo de Britto de ver o time em que ele até foi treinador no ano passado voltar a disputar, pelo menos, uma segunda divisão estadual. Outros quatro jogadores trazidos pela diretoria também já tiveram boas passagens pelo União, casos do lateral-direito Alex Ferreira, dos volantes Claudinei e Abuda e do meia Jean Natal.

Não é por falta de experiência que o União Barbarense poderá se queixar do elenco montado para o Campeonato Paulista da Série A3. Da comissão técnica aos reforços, cada peça foi escolhida a dedo pela diretoria, se baseando no que cada um já fez no futebol ou no próprio clube, para devolver o Leão da 13 de volta à Série A2, divisão que disputava até o ano passado. O tempo de preparação foi curto, menos de dois meses, mas já bem superior às temporadas anteriores, quando o time iniciava os treinamentos somente em janeiro.

Outros tantos, embora estejam vestindo a camisa alvinegra pela primeira vez, chegaram com acessos em campeonatos estaduais na bagagem, o que dá um perfil maduro a um time que certamente não deverá se assustar com as dificuldades que uma Série A3 impõe, como campos ruins, adversários retrancados e horários de jogos incomuns. Vale menção à intenção da comissão técnica em também dar espaço a pratas da casa, algo raro no Leão da 13 há muitos anos.

Para a A3, foram inscritos três destaques da equipe de juniores que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior: o lateral-esquerdo e volante Leandro Guizi, o zagueiro Luan dos Santos e o centroavante Ricardo Branco. A julgar pelos jogos-treino realizados durante a pré-temporada, o União deverá ser um time compacto, que prioriza a marcação e os contra-ataques em velocidade. O esquema tático adotado por Claudemir Peixoto é o 4-5-1.

O elenco sofreu uma baixa antes mesmo da estreia diante da Matonense, nesta quarta-feira, às 16 horas, no estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro. O lateral-esquerdo Fernandinho, que já estava inscrito, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficará fora dos gramados por pelo menos seis meses. No mais, Peixoto terá em mãos um plantel com média de idade alta, de 25 anos, com experiência de sobra para tentar fugir o quanto antes do inferno da Série A3.

ELENCO DO UNIÃO BARBARENSE: Nomes que o Leão da 13 poderá acionar na A3

Goleiro: Thiago Luís (20 anos)

Goleiro: Waldson (27 anos)

Goleiro: Alan Tobias (29 anos)

Lateral-direito: Alex Ferreira (30 anos)

Lateral-direito: Sávio (23 anos)

Lateral-esquerdo: Fernandinho (21 anos)

Lateral-esquerdo: Souza (25 anos)

Lateral-esquerdo: Leandro Guizi (18 anos)

Zagueiro: Magno (26 anos)

Zagueiro: Edson Rocha (35 anos)

Zagueiro: Luan dos Santos (17 anos)

Zagueiro: Victor Jatobá (20 anos)

Volante: Cláudio Britto (41 anos)

Volante: Claudinei (24 anos)

Volante: Thiago Batista (24 anos)

Volante: Abuda (29 anos)

Meio-campo: Jean Natal (29 anos)

Meio-campo: Vitor Hugo (23 anos)

Meio-campo: Romarinho (23 anos)

Meio-campo: Renan Vinícius (26 anos)

Atacante: Rafael Magalhães (31 anos)

Atacante: Ricardo Branco (17 anos)

Atacante: Giva (20 anos)

Atacante: Wilker (22 anos)