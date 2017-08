Matuidi assina por 3 anos e exalta Juventus: ‘Temos as mesmas ambições’

“Estou muito feliz. Me sinto muito orgulhoso de poder vestir esta camisa. A Juventus tem uma grande história, é um time ambicioso que quase sempre vence. Temos as mesmas ambições”, declarou Matuidi. “Não vejo a hora de conhecer meus colegas de time, ir ao campo e começar a temporada. Quero fazer a minha parte para que o clube continue vencendo.”

O meia francês foi um dos símbolos do crescimento do PSG no cenário europeu. Afinal, defendeu as cores do clube desde 2011, quando chegou por “apenas” 7,5 milhões de euros, após se destacar no Saint-Étienne. Ao longo destes seis anos no time parisiense, ganhou espaço, conquistou 16 títulos e se tornou presença constante na seleção francesa.

Na última temporada, porém, Matuidi perdeu a condição de titular absoluto no meio-campo do Paris Saint-Germain. Em parte pelo crescimento de nomes como Rabiot e Verratti, que costumam compor a dupla de volantes da equipe, mas também por ter reclamado do comportamento do clube na janela de transferência anterior à temporada 2016/2017, quando alegou ter sido impedido de ir justamente para a Juventus.

Um ano mais tarde, porém, ele finalmente teve o desejo atendido e vestirá as cores do clube italiano. Lá, porém, ele também terá que lidar com forte concorrência para ser titular, já que terá como colegas de posição nomes como os de Khedira, Pjanic e Marchisio.