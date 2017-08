Mattos confirma saída de Felipe Melo

O destino do volante Felipe Melo no Palmeiras já está planejado. O diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira que o jogador de 33 anos vai treinar separado do restante do elenco enquanto aguarda a diretoria negociar a saída dele para outras equipes. Assim, a possibilidade de o atleta voltar a vestir a camisa alviverde está encerrada após conflitos com o técnico Cuca.

“A gente tentou policiar, tentou colocar rédea. E aí, sim, fomos preventivos. Se não tomamos situação agora, pode acontecer coisa pior”, disse Mattos. Felipe Melo fez 27 jogos, com dois gols marcados pelo clube. A última atuação dele foi contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, na semana passada, quando, ao fim da partida, teve uma discussão com o treinador no vestiário do Mineirão.

Um áudio gravado pelo jogador e enviado a grupos de WhatsApp detonou a relação conturbada entre ele e o técnico Cuca, o responsável pelo seu afastamento. No conteúdo do material, o atleta chama o treinador de covarde, mau caráter, expõe as desavenças e fala que já recebeu sondagens de outros clubes brasileiros. Em entrevista ao vivo por telefone na noite de segunda-feira ao canal ESPN, Felipe Melo confirmou a veracidade da gravação.