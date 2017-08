Matic estreia e Manchester United vence Sampdoria em jogo final da pré-temporada

O Manchester United encerrou sua pré-temporada nesta quarta-feira com mais uma vitória. Jogando em Dublin, no Aviva Stadium, o time comando por José Mourinho derrotou a Sampdoria por 2 a 1. O treinador contou com a estreia do sérvio Matic, contratado nesta semana – o jogador é uma das referências de Mourinho e costuma acompanhá-lo pelos clubes que treina.

Foi a quarta vitória do United em seis jogos disputados nesta pré-temporada. Nos outros jogos, perdeu do Barcelona e empatou com o Real Madrid (e levou a melhor nas cobranças de pênalti). Como fez nestes amistosos, Mourinho mesclou jogadores titulares da última temporada com reforços recém-contratados.

A fórmula voltou a dar certo. Mkhitaryan e Juan Mata marcaram para os ingleses. O primeiro abriu o placar aos 9 minutos de jogo. Praet empatou no início da segunda etapa. E o meia espanhol garantiu a vitória da equipe inglesa aos 36 minutos do segundo tempo.