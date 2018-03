Matheus Matias fica no banco e Kazim não é nem relacionado no Corinthians

O atacante Matheus Matias ficará no banco de reservas e pode fazer sua estreia pelo Corinthians contra o Bragantino, na quinta-feira, às 20h, no Itaquerão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Por outro lado, Kazim não foi nem relacionado para a partida.

Matheus chegou do ABC no meio do Campeonato Paulista e por isso não pôde participar da primeira fase do estadual. Durante esse período, ele participou de treinos intensivos para melhorar a forma física, já que, segundo a comissão técnica, ele precisa passar por tratamento especial para ficar mais forte.

O atacante deixou a equipe potiguar como destaque e um dos artilheiros do futebol brasileiro. Com apenas 19 anos, ele chegou ao Corinthians como uma aposta para a sequência da temporada, tanto que a diretoria continua atrás de um centroavante de peso para ser titular.

Durante o treino desta sexta-feira, Matheus participou de um trabalho de finalização ao lado de Lucca e Pedrinho e teve atuação discreta. Pedrinho foi quem mais se destacou do trio. No dia a dia, o menino tem demonstrado muita timidez, mas a expectativa é que ele se solte com o tempo.

“O Matheus chegou agora e está um pouco tímido ainda. Ele vem surpreendendo nos trabalhos e treinado bem. Se precisar dele, vai nos ajudar com certeza. Ele fez muitos gols no ABC e não foi à toa que veio para o Corinthians. Se tiver chance, vai nos ajudar”, comentou Clayson.

Com a ascensão de Matheus, Kazim perdeu espaço e não ficará nem mesmo no banco de reservas. O turco iniciou o ano como titular, mas não tem sido aproveitado nos últimos jogos.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para a partida:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque.

Laterais: Mantuan, Sidcley e Juninho Capixaba.

Zagueiros: Henrique, Balbuena e Pedro Henrique.

Volantes: Gabriel, Ralf, Maycon e Paulo Roberto.

Meias: Mateus Vital e Rodriguinho.

Atacantes: Danilo, Emerson, Romero, Júnior Dutra, Clayson, Lucca, Matheus e Pedrinho.