Matheus Fernandes se diz pronto para voltar ao Botafogo contra o Flamengo

O volante Matheus Fernandes garante que está recuperado de uma contusão no tornozelo esquerdo e se coloca à disposição do treinador Jair Ventura para o clássico contra o Flamengo, neste domingo, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, válido pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A torção ocorreu na derrota para o mesmo Flamengo no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, há duas semanas, no estádio do Maracanã, no Rio, em uma disputa de bola com o meio-campista colombiano Cuellar.

“Fui para o campo e estou à disposição do Jair (Ventura). Se ele achar que dá para me colocar para jogar, quero jogar. Todo jogador que atuar. Não só contra o Flamengo, mas clássico é clássico e vamos para dentro. Temos que vencer”, projetou o meio-campista em uma entrevista coletiva realizada após o treino da equipe, nesta quinta-feira.