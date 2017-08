Matemática da classificação no returno traz susto ao Rio Branco

O Rio Branco fechou o primeiro turno da Copa Paulista sem saber o que é vitória, com apenas três pontos, na lanterna de seu grupo e com o menor aproveitamento em seis rodadas em todas as suas participações no torneio. Com isso, a situação do clube na briga pela classificação já se torna dramática. A diferença para o São Paulo B, que fecha o G4, é de seis pontos. A julgar pelo retrospecto dos últimos anos, somente uma improvável arrancada pode manter o Tigre com chances de conseguir uma vaga.

Levantamento do LIBERAL feito nas edições de 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016, quando a Copa Paulista teve grupos com sete times, aponta que a pontuação do quarto colocado variou de 10 a 21 pontos. A margem acaba tornando imprevisível um cálculo do Rio Branco pela classificação. Se for considerada a realidade de sua chave no momento, o São Paulo B, que fez nove pontos, chegaria a 18 se igualasse a campanha da primeira metade da primeira fase e, para igualar tal pontuação, o Tigre necessitaria de cinco vitórias nos seis compromissos que tem no segundo turno.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As chances são pequenas, mas o elenco ainda não joga a toalha. “Enquanto houver chances nós vamos lutar, do começo até o final. Temos que pensar no Atibaia (adversário de sexta-feira), para começar o segundo turno com o pé direito. Depois é caminhar passo a passo. Ainda creio que vamos nos classificar”, aposta o zagueiro Rafael Rufino, que foi absolvido em julgamento, ontem, no TJD (Tribunal de Justiça Desportiva), pela expulsão contra o Taboão da Serra e poderá defender a equipe na sexta-feira.