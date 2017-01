Martín Silva só se reapresentará ao Vasco na quinta-feira

Ainda vai demorar mais um dia para que Martín Silva inicie a pré-temporada no Vasco. A diretoria do clube carioca divulgou um comunicado para esclarecer a situação do goleiro uruguaio, explicando que ele só vai se apresentar ao técnico Cristóvão Borges na próxima quinta-feira.

De acordo com o Vasco, Martín Silva, que passou as festas de fim de ano no Uruguai, teve dificuldades para comprar passagens aéreas visando o seu retorno ao Rio, o que o fará iniciar a pré-temporada após os demais jogadores. A reapresentação do elenco ocorreu na última segunda-feira.

A diretoria do Vasco avisou que vai se reunir com Martín Silva assim que ele retornar ao Rio. E a tendência é de que o goleiro uruguaio receba uma multa do clube carioca pelo atraso.

“O atleta Martin Silva não se apresentou na data programada, justificando-se pela dificuldade na compra de passagens, inclusive para sua família. Quando de sua apresentação, no dia 05 de janeiro de 2017, a gerência de futebol conversará com o atleta para que sejam tomadas as medidas administrativas necessárias”, afirmou o Vasco em comunicado oficial.

O Vasco participará da Florida Cup na sua pré-temporada, com estreia agendada para 15 de janeiro, quando vai duelar com o equatoriano Barcelona. Em caso de vitória, será o adversário do Corinthians nas semifinais do torneio amistoso. Se sofrer um revés, enfrentará o time derrotado no confronto entre o argentino River Plate e o colombiano Millonarios.

