Martín Silva faz balanço positivo do Vasco nos EUA e projeta tri carioca

O Vasco voltou a treinar com bola nesta quarta-feira após ficar em terceiro lugar na Florida Cup. Depois de realizar trabalhos físicos após o retorno dos Estados Unidos, a equipe iniciou os preparativos que visam a estreia no Campeonato Carioca, marcada para domingo, no clássico contra o Fluminense, às 17 horas, no Engenhão.

Os jogadores iniciaram o trabalho com uma série de exercícios físicos e técnicos. Na sequência, o comandante Cristóvão Borges realizou um treino tático. Após as atividades, o goleiro Martín Silva conversou com os jornalistas e fez um balanço do início de temporada do time carioca.

O uruguaio considerou positivo o período de treinamento nos Estados Unidos e, em um balanço geral, gostou do comportamento da equipe na Florida Cup. “Competimos com times de primeiro nível. Não seremos surpreendidos pelo nível dos adversários no Carioca”, analisou.

O Vasco estreou na competição nas quartas de final com uma vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil. Na sequência, levou uma goleada por 4 a 1 do Corinthians. Na disputa pelo terceiro lugar, bateu o River Plate por 1 a 0.

Martín Silva também comentou sobre a estreia no Estadual e destacou o início logo com um clássico. “É melhor começar dessa forma para entrarmos bem focados. Se trata de um clássico e já teremos pressão por resultado. O principal ganho da viagem foi o conhecimento do trabalho do Cristóvão. A convivência acelera o entrosamento. Foi importante também para dar uma carga ao time, ver em que nível está o grupo e testar jogadores”, afirmou.

O Vasco buscará o tricampeonato carioca consecutivo. Ao longo de sua trajetória, o time só conseguiu uma vez vencer três estaduais seguidos, no início da década de 1990. “Estamos confiantes porque trabalhamos forte para chegarmos bem na competição. Confiantes também pelo que foi feito na pré-temporada. Ganhar o tricampeonato seria uma coisa histórica para o clube”, finalizou Martín Silva.