Martín Silva aprova possibilidade de escalação do Vasco com 3 zagueiros

A possibilidade de o Vasco enfrentar o Bahia no próximo domingo com três zagueiros vem sendo testada pelo técnico Milton Mendes nos últimos treinamentos e recebeu nesta quinta-feira a aprovação do goleiro Martín Silva. Em entrevista coletiva, o uruguaio explicou que a alternativa havia sido treinada em outras oportunidades e apontou que o time deve ganhar mais consistência se Rafael Marques, Breno e Anderson Martins atuarem juntos na partida marcada para a Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Não é novidade. O Milton já havia trabalhado esse esquema tático anteriormente, mas quando pensou em utilizá-los nós não tínhamos três zagueiros disponíveis. Com as chegadas de Breno, Paulão e Anderson Martins, a nossa defesa encorpou e agora temos essa possibilidade. Estamos treinando sim, mas é claro que vai levar um tempo para entrosar com essa formação. Ainda não está definido, podemos voltar ao esquema anterior, onde temos um entrosamento maior, mas é sempre bom ter uma variação tática para enfrentar algumas adversidades no jogo”, afirmou.

Com 31 gols sofridos, o Vasco só não foi vazado mais vezes no Brasileirão do que a Chapecoense e o Atlético Goianiense. Martín Silva, porém, saiu em defesa do sistema defensivo da equipe, garantindo que ele é seguro.