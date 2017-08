Marta lembra preconceitos e início difícil no futebol: ‘Eu pertenço aos gramados’

Cinco vezes eleita a principal jogadora do mundo pela Fifa e considerada a melhor atleta do futebol feminino em todos os tempos, Marta fez uma emocionante reflexão de sua trajetória no esporte nesta quinta-feira. Aos 31 anos, a brasileira publicou no site “The Players Tribune”, utilizado para personalidades do esporte contarem suas histórias, uma carta simbólica para uma versão mais jovem dela mesmo.

A carta é “endereçada” à Marta de 14 anos, que está se preparando para deixar a pequena cidade de Dois Riachos-AL para tentar a sorte no futebol no Rio. Entre os conselhos e as lembranças deste início de trajetória, a jogadora relatou a infância pobre e revelou episódios nos quais quase desistiu do esporte por causa do preconceito.

“Crescendo numa cidade pequena como Dois Riachos, você se impôs. Mas não pelo seu talento. Não, você recebeu olhares estranhos e comentários maldosos todos os dias simplesmente porque você era uma garota. Uma garota que amava futebol. Não havia outras garotas jogando futebol. E as pessoas faziam questão de deixar isso claro para você”, lembrou.