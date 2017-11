Marrocos elimina Costa do Marfim e vai à Copa de 2018; Tunísia também se garante

O continente africano conheceu neste sábado as suas últimas seleções classificadas à Copa do Mundo da Rússia, em 2018: Marrocos, que se garantiu após superar a Costa do Marfim, e Tunísia, depois de empatar com a Líbia.

E a classificação marroquina veio até com certa classe. A equipe enfrentava a Costa do Marfim em Abidjã, na casa do adversário, e precisava de um empate para assegurar lugar na Rússia. Fez ainda melhor: ganhou por 2 a 0 e frustrou a festa da torcida local.

O grande resultado fez o Marrocos se manter na liderança do Grupo C das Eliminatórias Africanas do Mundial de 2018, com 12 pontos, quatro na frente da Costa do Marfim. Já o Gabão, que empatou com Mali por 0 a 0, terminou com seis, dois a mais do que o adversário deste sábado após esta rodada final da chave.