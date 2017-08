Marquinhos Gabriel mira vitória para tirar Santos da briga

O técnico Fábio Carille disse, na última terça-feira que vê Grêmio, Santos e Palmeiras na briga pelo título com o Corinthians. Marquinhos Gabriel parece concordar com a opinião do treinador e acredita que se a equipe vencer o rival no dia 10 de setembro, na Vila Belmiro, pode tirá-lo da disputa pela taça do Campeonato Brasileiro.

“Faz alguns jogos que o Santos não vence (são quatro empates consecutivos) e temos um confronto direto em que, se vencermos, já tiramos mais um da briga. Vencemos a maioria das equipes do campeonato”, disse o meia, que não parece preocupado com o fato de a partida ser realizada na Vila Belmiro.

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

“Fomos na casa do Grêmio e vencemos lá. Temos totais condições de ir à Vila e ganhar também”, projetou. Apesar do discurso, Marquinhos Gabriel pediu para o elenco tratar a partida como se fosse mais uma qualquer.