Marquinho volta a lesionar joelho e vira preocupação no Fluminense

O meia Marquinho voltou a se tornar motivo de preocupação no Fluminense. O jogador machucou novamente o joelho direito, o mesmo que foi operado recentemente, no treino deste domingo, em preparação para o jogo contra a Ponte Preta, na segunda-feira, no Maracanã – as duas equipes tentam evitar o rebaixamento.

O clube ainda não sabe qual é a gravidade do novo problema. O jogador ainda fará exames para detectar e identificar a lesão. O departamento médico do Fluminense não tem previsão de quanto tempo o jogador poderá ficar afastado dos gramados.

A lesão preocupa porque aconteceu justamente no joelho que exigiu uma operação há cinco meses, devido a uma tendinite patelar. Recuperado recentemente, ele havia voltado ao time neste mês. E fora relacionado pela primeira vez, desde 25 de junho, para o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira passada.