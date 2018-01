Marlos Moreno lamenta poucas chances na Europa e celebra chegada ao Flamengo

Moreno se destacou ao seu um dos principais nomes do Atlético Nacional na conquista da Libertadores de 2016. Chamou a atenção do City, que o contratou e o repassou para Deportivo La Coruña e, posteriormente, Girona, ambos da Espanha. Mas o colombiano nunca correspondeu às expectativas e acabou ficando sem espaço no futebol europeu.

“O problema talvez tenha sido as poucas oportunidades ou o sistema de jogo (do futebol europeu). Não foi questão de adaptação”, garantiu o atacante. “Agora, estou muito bem fisicamente. Treinava desde dezembro. Creio que é uma grande oportunidade para mostrar meu nível.”

O jogador foi um pedido de Reinaldo Rueda, com quem atuou justamente no Atlético Nacional, antes de o treinador deixar o Flamengo para treinar a seleção chilena. “Tenho boa relação com o professor, mas, independentemente disso, estou aqui por méritos próprios”, afirmou Moreno.

LEIA TAMBÉM: Campeonato Mineiro muda formato e terá quartas de final em 2018

Moreno é mais uma aposta da diretoria do Flamengo para o ataque em 2018 e será o terceiro colombiano do elenco rubro-negro. Além dele, o clube conta com o volante Cuéllar e com o atacante Orlando Berrío, com quem atuou também no Atlético Nacional.