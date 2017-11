Marlon elogia Cruzeiro e cobra inteligência do Fluminense no Mineirão

O elenco do Fluminense se reapresentou nesta sexta-feira depois do empate com o Coritiba, por 2 a 2, e iniciou a preparação para o duelo contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, se depender da análise dos atletas, será um jogo muito difícil.

Segundo avaliou o lateral-esquerdo Marlon nesta sexta-feira, o Cruzeiro tem um time qualificado e vai exigir uma partida inteligente do Fluminense. “O Cruzeiro é uma equipe que tem muitos bons jogadores, não só os titulares, mas também reservas de alto nível”, comentou o jogador, destacando o que será necessário para o time carioca vencer.

“A gente sabe que, no Mineirão, eles gostam de impor o jogo, pressionar bastante o adversário. Cabe a gente ser inteligente e explorar os pontos fracos da equipe para sair de lá com um bom resultado. Vai ser um jogo muito difícil”, acrescentou.