Marcos Vinicius festeja gols pelo Botafogo, mas lamenta revés e ausência em semi

Naquele que foi apenas o seu terceiro jogo como titular do Botafogo, o meia Marcos Vinicius marcou os seus primeiros gols pelo time no último sábado, quando balançou as redes por duas vezes na partida contra o São Paulo, no Engenhão. Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, ele festejou as bolas na rede, mas lamentou o fato de que a equipe sofreu uma incrível virada por 4 a 3 após estar vencendo por 3 a 1 até os 39 minutos do segundo tempo no confronto válido pela 17ª rodada do Brasileirão.

“Fiquei muito feliz com os dois gols, estávamos ganhando a partida. Meus primeiros gols pelo Botafogo. Fiquei feliz, mas triste com o resultado. A gente conseguiu sair na frente e conseguimos uma vantagem boa, mas infelizmente não conseguimos a vitória”, ressaltou o atleta.

Marcos Vinicius chegou ao Botafogo no final de junho, quando foi envolvido em uma troca que levou o atacante Sassá para o Cruzeiro. E o jogador desde então vem sendo elogiado como o técnico Jair Ventura, que começou a dar uma sequência ao reforço na equipe botafoguense. O meio-campista, porém, não poderá estar presente nas semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo, pois chegou ao clube após o fim do prazo de inscrições para a competição.