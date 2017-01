Marcos Vinícius elogia pré-temporada e aposta em ‘ano de conquistas’ no Cruzeiro

O meia Marcos Vinícius é uma das apostas do Cruzeiro para este ano. Aos 22 anos, o jogador está livre das lesões que o atrapalharam na temporada passada e tem participado bem dos treinos neste início de 2017. As atividades, aliás, têm agradado o jovem atleta, que apostou em um ano vitorioso para o clube celeste.

“Está todo mundo bastante animado. A equipe já era qualificada desde o ano passado. Agora, com a chegada de mais reforços, estamos mais fortes. Tenho certeza que este ano será de conquistas”, declarou.

Para Marcos Vinícius, o Cruzeiro tem tudo para deixar para trás o decepcionante ano de 2016, do qual saiu sem conquista nenhum título e em que chegou a lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para isso, uma boa preparação nesta pré-temporada é fundamental.

“A pré-temporada está pegada! Até porque antigamente era bastante diferente. Neste ano, no primeiro dia, já trabalhamos com bola. Assim, trabalhamos mais alegres, mais soltos. O Eduardo (preparador físico), junto com a comissão, está fazendo um ótimo trabalho físico. Isso é bom, o Cruzeiro vem forte neste ano para brigar por títulos”, comentou.

O jogador ainda explicou que espera ter mais espaço com o técnico Mano Menezes neste ano. “Ter a confiança de um professor como o Mano é fundamental para qualquer jogador. Espero treinar bem, estar à disposição dele nos jogos e ter uma sequência maior neste ano.”

