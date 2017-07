Marcos Rocha retorna ao Atlético-MG e Luan desfalca o time por edema muscular

O retorno de Marcos Rocha deverá será a principal novidade do Atlético Mineiro na partida contra o Botafogo, neste domingo, no Engenhão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito está recuperado de uma lesão no tendão da coxa esquerda, vem treinando normalmente nos últimos dias e será aproveitado por Roger Machado, como o técnico indicou em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“O trabalho de hoje, em campo aberto, foi muito para a gente prestar atenção na desenvoltura do Rocha. Ele já vem treinando há sete, oito dias com bola. Fez, hoje, o primeiro trabalho em campo mais aberto e se comportou bem. Amanhã, vamos ver como ele virá desse trabalho, mas a ideia é poder utilizá-lo no final de semana para dar a ele esse retorno ao jogo competitivo o mais rápido possível, porque é um jogador sempre importante para a gente”, comentou.

Titular do Atlético-MG, Marcos Rocha revelou que não foi fácil ficar fora da equipe por mais de um mês. A última vez que o lateral-direito entrou em campo foi em 31 de maio, quando se lesionou durante partida contra o Paraná pela Copa do Brasil.